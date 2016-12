Volley, A1 femminile: Casalmaggiore batte Scandicci, Novara vince al tie-break

5 marzo 2016

Casalmaggiore, sostenuta dal proprio pubblico, vince contro una delle squadre più in forma del torneo e si porta momentaneamente a tre lunghezze dalla capolista Conegliano. Al PalaRadi di Cremona finisce 3-1 per le ragazze di Barbolini contro Scandicci che era imbattuta da cinque partite. La Pomì domina il match concedendo solo un set alle avversarie, questi i parziali: 25-22, 26-24, 25-27, 25-17. Vince, invece, in trasferta Novara che a Busto Arsizio s'impone per 3-2 (26-24, 21-25, 25-22, 27-29, 12-15) al termine di una partita molto combattuta, giocata punto a punto. La Igor guadagna così solo due punti e si conferma quarta forza del torneo con 42 punti. Un punto anche per la Unendo Yamamay che resta all'ottavo posto in graduatoria a quota 27.