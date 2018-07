Wimbledon: Federer perfetto, anche Serena Williams agli ottavi Lo svizzero senza problemi contro il tedesco Struff (6-3, 7-5, 6-2) mentre l'americana ha battuto in due set (7-5, 7-6) la francese Mladenovic. Venus eliminata Facebook

06/07/2018

Tutto facile per Roger Federer che avanza agli ottavi di finale di Wimbledon battendo in tre set (6-3, 7-5, 6-2) il tedesco Jan-Lennard Struff. Superano il turno anche Anderson, Monfils, Mannarino e Isner. Serena Williams fa rispettare e supera i sedicesimi dopo aver battuto (7-5, 7-6) la francese Kristina Mladenovic (numero 62 Wta). Niente da fare, invece, per la sorella Venus superata da Kiki Bertens (6-2, 6-7, 8-6).

Serena Williams avanza agli ottavi di finale di Wimbledon battendo in due set (7-5, 7-5) Kristina Mladenovic in un'ora e 35 minuti di gioco. L'americana, attualmente numero 181 del mondo, ha superato la giovane francese giocando un tennis concreto che le ha concesso di rimontare nel primo set dove si era ritrovata sotto 5-3 prima di vincere la bellezza di quattro game consecutivi per chiudere 7-5. Nel secondo set è una vera e propria battaglia che arriva fino al 6-6 e dunque al tiebreak: Serena avanza fino al 5-1 e a due punti dal match che Serena risolve con due aces consecutivi. Seppure la condizione fisica non è quella dei giorni migliori, la potenza è sempre la stessa per Serena che resta così l'unica delle sorelle Williams ancora in corsa nel tabellone femminile. Venus, infatti, ha salutato Wimbledon, fermata ai sedicesimi di finale dall'olandese Kiki Bertens che ha superato 2-1 (6-2, 6-7, 8-6) la numero 9 del mondo che saluta così l'erba di Londra dopo una vera e propria battaglia durata 2 ore e 40 minuti. Un'altra delle grandi sorprese della giornata viene dall'eliminazione di Madison Keys, l'americana numero 11 delle classifiche Wta superata in tre set da Evgeniya Rodina: la russa numero 120 del mondo ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale vincendo 2-1 (7-5, 5-7, 6-4) in 2 ore e 11 minuti di partita. Bella vittoria anche per la croata Donna Vekic, che superando 2-0 (7-6, 6-1) Yanina Wickmayer avanza nel tabellone femminile come la russa Ekaterina Makarova, che ha battuto 2-1 in rimonta (4-6, 6-4, 6-1) la ceca Lucie Safarova.

Nessun problema, come era altamente prevedibile, per Roger Federer che si sbarazza facilmente del tedesco Jan-Lennard Struff e accede agli ottavi di finale di Wimbledon. Lo svizzero ha dominato il match praticamente dall'inizio alla fine, chiudendo con un secco 6-3, 7-5, 6-2 in un'ora e 35 minuti di partita. Il numero 2 del mondo si conferma uno specialista dell'erba e vola così agli ottavi dopo aver dominato il primo set 6-3 (in appena 24'), qualche sofferenza in più nel secondo 7-5 (in 43') e sul velluto il terzo 6-2 (in 27'). Il tedesco ha tenuto abbastanza bene per due set, ma poi ha capito che non c'era nulla da fare e ha ceduto anche per il livello di gioco espresso da Federer che dimostra uno stato di forma invidiabile. Per quanto riguarda gli altri match della giornata, avanza agli ottavi anche Kevin Anderson, numero 8 del mondo che ha battuto 3-0 (6-3, 7-5, 7-5) il tedesco Philipp Kohlschreiber. Bella vittoria anche per Gael Monfils, numero 44 del mondo che a sorpresa ha eliminato il numero 13, Sam Querrey superato 3-1 (5-7, 6-4, 6-4, 6-2). Spettacolare vittoria di Adrian Mannarino su Daniil Medvedev battuto 3-2 (6-4, 6-3, 4-6, 5-7, 6-3) mentre tutto facile per John Isner che ha rifilato un secco 3-0 a Radu Albot (6-3, 6-3, 6-4).

