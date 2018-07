Quarti di finale Roland Garros. Nadal e Del Potro avanti, appuntamento in semifinale

07/06/2018

Ore 12, il Roland Garros riapre i battenti sui quarti di finale: partenza sprint per Del Potro che si impone nel tie-break sospeso contro Cilic, conquistando il primo set (7-6). Il croato si aggrappa alla prima di servizio, ma Del Potro tiene ed evita il break portandosi sul 2-1. Si va avanti senza break, come nel primo set di ieri: l’argentino annulla due palle break nel settimo game e va avanti 4-3, ma il croato prima pareggia il conto, poi strappa il servizio e passa a condurre 5-4, chiudendo 7-5 e pareggiando il conto dei set. In avvio di terzo parziale Cilic piazza un break e va avanti 3-1, poi Del Potro recupera e piazza prima il break per il 3-3, poi quello decisivo per che lo porta a vincere 6-3 il terzo set. Quarto parziale equilibrato fino al 4-4, poi un game disastroso di rovescio per Cilic regala tre match point a Del Potro che non fallisce e torna in semifinale a Parigi dopo nove anni.



Dal canto suo Nadal sbriga la pratica del primo set con un dritto devastante ed un servizio vincente al centro, pareggiando il conto con Schwartzman e aggiudicandosi per 6-3 il 2° parziale. Rafa parte forte anche nel terzo set: tre palle break subito, altrettanti errori dell’argentino che non sembra brillante e va subito sotto: 6 game di fila e un solo punto da quando si è ripreso l’incontro per Schwartzman, che ha una parziale ripresa seguita da un altro crollo. Nadal infatti vola sul 4-1, dando un’impronta completamente diversa al match mentre l’argentino sembra tramortito dalla profondità pazzesca del fenomeno di Manacor. Prima al centro e colpi di pregevolissima fattura da fondo, è 5-1. L’argentino prova a reagire ma Rafa serve per il terzo parziale: Schwartzman spreca ben quattro palle break, Nadal si prende anche il terzo set (6-2). Nel quarto set il copione non cambia: lo spagnolo continua a martellare dal fondo, l’argentino è in gran difficoltà: Primo match point sprecato sul 5-1, ma è solo un’agonia prolungata perché Nadal chiude 6-2 e accede alle semifinali.