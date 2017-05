L'Atp progetta il tennis del futuro

16 maggio 2017

Il tennis progetta il suo futuro. Non si può ancora parlare di rivoluzione, ma tante novità che faranno discutere, verranno sperimentate presto nelle Next Gen ATP finals in programma a Milano a novembre. L'annuncio dal presidente dell'Atp Chris Kermode. I set ridotti a 4 game con tie-break sul 3-3, partite al meglio dei cinque set come negli Slam, nessuna situazione di vantaggi sul 40-40. Sono queste le nuove regole di tennis che saranno sperimentate.