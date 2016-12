Coppa Davis, finale: Murray risponde a Goffin, è 1-1

27 novembre 2015

Si chiude in perfetta parità, 1-1, la prima giornata della finale di Coppa Davis tra Belgio e Gran Bretagna . Sulla terra battuta indoor del Flanders Expo di Gand, i padroni di casa conquistano il match d'apertura grazie a Goffin che supera in cinque set 3-6, 1-6, 6-2, 6-1, 6-0, in due ore e 47 minuti di gioco, l'esordiente Edmund; a rimettere tutto in equilibrio ci pensa Andy Murray che piega in tre set 6-3, 6-2, 7-5 in quasi due ore e mezza Belemans. Sabato il doppio.

In una Gand blindata per il pericolo terrorismo, si chiude in parità 1-1 la prima giornata della sfida tra Belgio e Gran Bretagna per il titolo della Coppa Davis 2015. Il primo singolare va ai padroni di casa con David Goffin che manda in visibilio i 13mila della Flanders Expo, compresi re Filippo e la regina Matilde. Il numero 16 del mondo deve soffrire contro il baby britannico Kyle Edmund, 20 anni e numero 100 del ranking Atp. Edmund inizia fortissimo e si porta avanti di due set, 6-3, 6-1. Qui però finisce la benzina del britannico e arriva la reazione di Goffin che conquista i successivi tre set lasciando appena tre game all'avversario.



Nel secondo singolare arriva la reazione della Gran Bretagna con la sua stella, Andy Murray, che supera in tre set Bemelmans, numero 108 Atp, preferito un po' a sorpresa a Steve Darcis. Lo scozzese, per la prima volta in carriera numero 2 del mondo, si aggiudica i primi due set per 6-3 e 6-2, mentre nel terzo deve faticare di più: lo scozzese va sotto 4-2 ma poi reagisce da campione e chiude 7-5 dando così il punto dell'1-1 ai suoi. Sabato alle 15 va in scena il doppio tra la coppia belga Steve Darcis-Kimmer Coppejans e quella britannica dei due fratelli Andy e Jamie Murray. Domenica gli ultimi due singolari: dalle ore 13 la sfida tra i due numeri uno Goffin ed Andy Murray, a seguire quella tra i numeri due Bemelmans ed Edmund.