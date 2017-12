19 dicembre 2017

Nuova fiamma per Valentino Rossi? Secondo indiscrezioni, il Dottore, che è stato fidanzato per quattro anni con Linda Morselli, farebbe ora coppia con Francesca Sofia Novello, modella ed ex ombrellina del Motomondiale. La bellissima Francesca sarebbe stata ospite di Valentino durante il weekend appena trascorso al Ranch di Tavullia per la 100km dei campioni.