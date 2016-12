Sport for a better life: partecipa al video contest

3 febbraio 2016

Lo Sport migliora la qualità della vita. Lo Sport è gioia e partecipazione. Divertimento e competizione. Lo Sport è vita. E’ un insieme di grandi valori che viene trasmesso grazie alla quotidiana attività di migliaia di Associazioni Sportive.



Stelle nello Sport e Bayer, riconoscendo l’importanza dell’attività delle Società Sportive in Italia hanno deciso di promuovere il Contest "SPORT FOR A BETTER LIFE" con l’obiettivo di assicurare maggiore visibilità alle Associazioni Sportive Dilettantistiche italiane, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata o dal livello, e premiandole con tremila euro di materiali sportivi firmati Errea, ovvero dando loro un sostegno proprio con bonus utili nell’attività di tutti i giorni.



“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare l’attività e l’impegno delle A.S.D. sul territorio – spiega Michele Corti, giornalista sportivo promotore del progetto Stelle nello Sport - e promuovere i valori dello sport per tutti, a qualsiasi età e livello. Le Associazioni Sportive sono un luogo di fondamentale aggregazione e integrazione ma anche, e soprattutto, un imprescindibile strumento di miglioramento della qualità della vita di ogni singolo individuo attraverso la pratica sportiva in un ambiente sano”.



“In ambito sociale – sottolinea Daniele Rosa, Direttore Comunicazione di Bayer in Italia - lo sport è certamente uno strumento importante per raggiungere obiettivi significativi, tra cui l'educazione a una sana competitività e il mantenimento di una qualità di vita ottimale. Con questo progetto vogliamo quindi premiare e sostenere chi promuove e permette la pratica sportiva nel nostro Paese”.



Nasce così l’idea di un “Video Contest” aperto a tutte le società sportive italiane. Dirigenti, Tecnici, Atleti, ma anche Supporters e Genitori, potranno inviare al sito www.sportforabetterlife.it un video della durata massima di 5 minuti.



La tipologia? La più ampia e variegata. I Video potranno riguardare gare ed esibizioni ma anche prove e allenamenti, feste e occasioni speciali. Qualsiasi evento che sappia trasmettere la bellezza, l'entusiasmo, il gesto tecnico, la concentrazione, la gioia, la passione, la determinazione. In poche parole, le Emozioni dello Sport.



Ogni video dovrà riguardare una Associazione Sportiva Dilettantistica che sarà premiata in caso di successo.



Come funziona? Ogni Società può essere accreditata di un massimo di 5 Video e l’invio (upload diretto tramite il canale DailyMotion del progetto) può essere fatto fino al 30 aprile 2016. Ogni video caricato dovrà contenere nel titolo la disciplina sportiva e il nome della Società (es. Atletica – Cus Milano) a cui sarà ricondotto il video. Chi carica il video dovrà poi inviare una mail a sportforabetterlife@gmail.com citando quale video è stato caricato e indicando il proprio nome , un riferimento telefonico e mail per successive comunicazioni inerenti il premio.



Votazioni. Tutti i video ricevuti saranno pubblicati sul canale del progetto www.canaleeuropa.tv/it/stelle-nello-sport-tv.html e avranno grande visibilità. A partire dal 15 marzo e fino al 30 aprile 2016 potranno essere condivisi e ricevere “like” attraverso Facebook. Proprio il cumulo delle “interazioni” sul più popolare dei social determineranno una classifica. A vincere saranno i tre video che avranno ottenuto le maggiori “interazioni”. Alla Società “collegata” al video primo in classifica verrà donato un bonus di 1.500 euro in materiali sportivi personalizzati firmati Errea. Alla 2° classificata un bonus di 1.000 euro e alla 3° classificata un bonus di 500 euro.



Le 3 Associazioni Sportive protagoniste dei 3 video che avranno ottenuto le maggiori interazioni saranno premiate in occasione della Festa dello Sport che si terrà a Genova il 21 e 22 Maggio 2016.