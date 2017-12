Le news di Sportmediaset sbarcano adesso anche su Instagram

1 dicembre 2017

Amato inizialmente da tutti gli appassionati di fotografia, Instagram ha conquistato utenti su utenti grazie al nuovo formato delle stories, vale a dire gallery oppure video con commenti, scritte sovra impresse o icone, che vivono online soltanto 24 ore.



Dopo il boom di moda, food, design e viaggi anche le notizie adesso hanno trovato su Instagram un nuovo habitat. A breve per esempio sarà possibile seguire non solo persone e pagine, ma anche gli hashtag degli argomenti che interessano.



Sportmediaset.it proporrà ai propri follower le immagini simbolo della giornata, le stories con le news in tempo reale e le proprie homepage. I lettori potranno interagire con la redazione, lasciando una reaction o un proprio commento.



Clicca qui per diventare follower della pagina ufficiale di Sportmediaset.it.