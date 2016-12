Brumotti e Lotto, esibizione nel Milanese

21 ottobre 2016

Vittorio Brumotti, grintoso testimonial Lotto Sport Italia, incontrerà i propri fan e si esibirà in evoluzioni e acrobazie di grande spettacolarità sabato 22 ottobre presso il punto vendita Globo di Pogliano Milanese a partire dalle 17.00. Brumotti, eclettico e grintoso personaggio televisivo, campione mondiale di Bike Trial, è testimonial di lungo corso di Lotto Sport Italia, azienda leader nella produzione e distribuzione di calzature, abbigliamento e accessori per lo sport.

100% Brumotti si esibirà in spettacolari acrobazie su cubi e trampolini, si farà fotografare, firmerà autografi e risponderà alle curiosità e alle domande dei suoi fan.



Popolarissimo grazie al suo ruolo di inviato-funambolo in tv, ma anche atleta dall'alto valore sportivo in virtù del titolo mondiale di Bike Trial e dei 9 record omologati dal Guinness dei primati, Vittorio Brumotti è un personaggio seguito da un pubblico straordinariamente ampio e apprezzato per il suo appeal e le sue originali qualità.



100% Brumotti non mancherà di stupire tutti gli appassionati e curiosi che lo incontreranno sabato 22 ottobre a Pogliano Milanese presso lo store specializzato nelle vendita di abbigliamento e calzature, dove gli appassionati potranno trovare un’ampia offerta di prodotti Lotto per la pratica dello sport, oltre ad un’ampia selezione di calzature del mondo Lifestyle.