Wimbledon 2018: il tabellone maschile

29/06/2018

Tra i match interessanti del primo turno possiamo trovare la sfida tra lo svizzero Wawrinka e Dimitrov, mentre Murray - che fino all'ultimo è stato in dubbio per i problemi fisici che lo hanno frenato negli ultimi tempi - dovrà affrontare Paire. Subito derby francese tra Monfils e Gasquet, mentre Thiem - recente finalista al Roland Garros - giocherà il primo turno contro Baghdatis.



Seguendo il ragionamento delle teste di serie, agli ottavi di finale Federer dovrebbe incontrare sulla propria strada Coric, mentre Nadal potrebbe dare la rivincita a Schwartzman dopo il recente incontro sulla terra parigina. Djokovic [12] è sulla strada di Thiem, mentre Cilic - uno dei favoriti - incrocierà Raonic.



OTTO ITALIANI IN CORSA

Cinque gli azzurri presente nel tabellone principale, dal numero 19 Fognini a Berrettini, passando per l'uomo del momento Cecchinato (29), Seppi e Lorenzi. A questi si sono aggiunti Travaglia e Fabbiano dalle qualificazioni, così come Sonego e Bolelli ripescati come Lucky Loser. Fognini e Cecchinato sono nella stessa parte di tabellone, ma potranno incontrarsi solo eliminando rispettivamente Schwartzman e Nadal dal proprio cammino.



Lorenzi vs Diere

Seppi vs Smith (Q)

Travaglia (Q) vs Millman

Fabbiano (Q) vs Bhambri

Sonego (LL) vs Fritz

Berrettini vs Sock (18)

Fognini (19) vs Daniel

Bolelli (LL) vs Cuevas

Cecchinato (29) vs De Minaur