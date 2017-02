Sei Nazioni 2017: Italia, O'Shea "Dobbiamo diventare più forti mentalmente"

12 febbraio 2017

"Abbiamo giocato contro una squadra che sotto ogni punto di vista oggi era migliore di noi, dobbiamo continuare a lavorare partendo di giornate come questa". Il ct dell' Italrugby Conor O'Shea commenta così il il ko contro l'Irlanda al 6 Nazioni 2017. "Sono sicuro che questa squadra abbia la possibilità di avere davanti a sé grandi giorni a venire. Dobbiamo diventare più forti mentalmente e per farlo c'è ancora molto da cambiare nel rugby italiano".

"Abbiamo giocato contro una squadra che sotto ogni punto di vista era migliore di noi - ha proseguito O'Shea - Bisogna prendere i momenti in cui la nostra capacità di batterci fino alla fine della partita. Dobbiamo continuare a lavorare partendo di giornate come questa. Abbiamo un gruppo eccezionale di persone positive che non abbassano mai la testa, noi dovremo così continuare a lavorare per un lavoro a lungo termine ma soprattutto per toglierci qualche soddisfazione nel breve. Nelle prossime due settimane - ha concluso - dobbiamo essere pronti per la prossima partita che ci attende, dobbiamo subito guardare al nostro prossimo appuntamento nel torneo contro l'Inghilterra a Twickenham".