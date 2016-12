Rio 2016, Usain Bolt fa tris: oro nei 100 m in 9"81

15 agosto 2016

No, stavolta non c'è niente di disumano o soprannaturale. Per una volta, la gara dei 100 metri fila via liscia, quasi scontata, con un tempo umano, troppo umano anche per Bolt. Ma lo stadio dell'atletica di Rio era ancora inebriato dal record che qualche minuto prima Wayde Van Niekerk aveva stampato sui 400, una prestazione che rischia davvero di far passare in secondo piano il fulmine giamaicano. Che però ha vinto, senza volare come in passato, complice anche una partenza davvero al rallentatore.



I primi 30 metri di Bolt, infatti, sono stati macchinosi, quasi lenti. Poi la corsa è diventata più fluida, la progressione quella solita. Bolt ha macinato gli ultimi 50 metri controllando sempre sul maxischermo la posizione degli avversari. Gatlin, scattato bene, si è irrigidito e ha rischiato di perdere anche l'argento. Alla fine Bolt ha fermato il cronometro sul 9"81, un tempo normalissimo per chi è stato in grado di correre i 100 in 9"58. Ma, come aveva detto lo stesso giamaicano, saranno i 200 la gara in cui stupirà tutti. Gatlin si è fermato a 9"89, due centesimi più veloce del canadese Andre De Grasse (9"91). Quarto posto per l'altro giamaicano Yohan Blake, in 9"93.



Se le considerazioni sul tempo cronometrico sembrano quasi negative, quelle sulla portata dell'oro sono invece epiche. Perché Bolt con questa medaglia d'oro, la settima della propria carriera olimpica (delle quali una sub-iudice per una questione di doping legata ad un suo compagno di staffetta nel 2012), ha fatto registrare un nuovo primato: è l'unico atleta nella storia ad avere vinto la medaglia d'oro nei 100 m per tre edizioni dei giochi olimpici consecutivi (Pechino 2008; Londra 2012; Rio de Janeiro 2016).