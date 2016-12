Rio 2016: Paltrinieri "L'oro non era scontato, per questo sono più felice"

14 agosto 2016

"E' una gioia indescrivibile. Ho sofferto tanto perché non era facile sopportare tutta questa pressione. E' stata piu' dura del previsto, non tanto fisicamente, ma dal punto di vista psicologico". Sono le prime parole di Greg Paltrinieri dopo l'oro nei 1500sl. "La medaglia sembrava scontata ma non lo è mai. Ho sempre voluto l'oro olimpico, ma da quando sono arrivato a Rio, tutto è stato molto faticoso. Proprio per questo sono ancora più felice".

Il campione di Carpi puntava anche al record del mondo: "Un po' dispiace. Volevo il primato mondiale, lo ammetto - ha aggiunto - So di valerlo e prima o poi lo farò. Sono partito forte per scoraggiare i miei avversari, il piano gara era perfetto". "Questa volta è qualcosa di veramente speciale. Questo podio lo volevamo da cinque anni, è arrivato", le parole di Gabriele Detti, medaglia di bronzo. "Sono senza parole, sono contentissimo, per me, la medaglia, per Greg. Allenarsi con il campione olimpico ora sarà ancora più dura...".