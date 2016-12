Rio 2016, l'Italia eguaglia Londra ma conquista più argenti

22 agosto 2016

GIOIE E DOLORI

Ci sono poi le medaglie mancate, da quella nel ciclismo di Nibali - sfortunatissimo in avvio di Giochi, messo ko da una brutta caduta - a Federica Pellegrini, ai piedi del podio nei i 200 stile. "Non ci siamo fatti mancare niente, penso pure a Mangiacapre, zigomo rotto e rimandato a casa" sottolinea Malagò. Non sono arrivate soddisfazioni da Petra Zublasing, candidata all'oro nel tiro e invece rimasta a quota zero: a bilanciare il piatto ci ha pensato il fidanzato Niccolò Campriani che invece torna a casa con una storica doppietta d'oro. Per lui gloria e ingresso di diritto nel pantheon dello sport.



Segno positivo per l'acqua e dintorni: nuoto, tuffi, fondo e pallanuoto mettono insieme otto medaglie (il 30% del totale), con l'oro di Greg Paltrinieri in vasca e i due bronzi di Detti, le storiche medaglie di Tania Cagnotto e ancora lo show di Setterosa, argento, e Settebello, bronzo. Male il pugilato che, ko anche il favorito Clemente Russo, chiude i Giochi senza una medaglia, non succedeva da Atlanta '96. Zero l'atletica, partita già però monca della sua punta migliore: Gimbo Tamberi, infortunatosi alla vigilia nell'alto avrebbe potuto ambire al palcoscenico vero, e Alex Schwazer, spedito a casa in modo quantomeno dubbio. Per il resto non pervenuti, la miglior performance il quarto posto nella marcia di Antonella Palmisano. Non accadeva da Melbourne 1956 di non vincere neanche una medaglia nell'atletica.



Nell'elenco mancano podi anche dalla scherma, al di sotto degli standard azzurri (un solo oro con Garozzo tra i maschi, e gli argenti di Di Francisca, Fiamingo e fioretto a squadre), nella canoa e nella vela, dove invece qualche chance c'era. Senza podi anche la ginnastica: poteva esserci il bronzo nell'artistica di Vanessa Ferrari, e le azzurre della ritmica: l'una e le altre in lacrime ai piedi del podio. E poi qualche rimpianto nel tennis, soprattutto per il doppio con la ritrovata coppia Errani-Vinci e anche per Fognini, che aveva messo in difficoltà Andy Murray.