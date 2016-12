Rio 2016, doping: positiva l'azzurra del beach-volley Viktoria Orsi Toth

2 agosto 2016

LA RICOSTRUZIONE DELLA GIORNATA

ORE 18,50 - L'azzurra del beach volley Viktoria Orsi Toth ha richiesto la disposizione delle controanalisi con procedura d'urgenza in risposta alla nota di notifica esito avverso per la sostanza Clostebol Metabolita, in occasione di un controllo antidoping disposto da Nado Italia a Roma il 19 luglio 2016. Lo comunica la Fipav, la federazione italiana pallavolo. Le analisi sono state fissate per domani mattina, presso il laboratorio dell'Acqua Acetosa.



ORE 16,45 - La conferma dell'Ansa: "L'azzurra del beach volley, Viktoria Orsi Toth, è risultata positiva a un controllo antidoping per un metabolita del clostebol".



ORE 16,10 - Spunta il nome di Viktoria Orsi Toth, una delle due componenti della coppia femminile del beach volley. Sarebbe attribuito a lei il caso di positività. Non ci sono conferme da parte del Coni.



ORE 16 - Nei commenti a corredo, si dice che il Coni con quella nota ha voluto dire di non essere a conoscenza di casi doping nell'ambito azzurro. Il che non significa che il caso non sussista. Deve essere il Cio a darne comunicazione.



ORE 14,45 - Arriva la nota del Coni. Ripresa dall'Ansa. "Non c'è nessuna atleta della nazionale italiana femminile di pallavolo risultata positiva all'antidoping". Lo afferma, con una dichiarazione all'Ansa, il Coni, dopo che nella mattinata di Rio si era sparsa la voce - rilanciata da alcuni media - di un caso di positività tra le dodici azzurre del ct Bonitta.



ORE 14,15 - Non arrivano conferme, non ci sono smentite. Si dice che l'atleta coinvolta è già sul punto di lasciare Rio.



ORE 13,30 - A tre giorni dall'inizio delle Olimpiadi l'Italia si è trova al centro di un caso-doping. Questa volta attribuito a una pallavolista della nazionale del ct Marco Bonitta. La voce circola quando a Rio è mattina (le 8,30 del mattino), viene ripresa da alcuni media. Senza rivelare il nome dell'atleta coinvolta.