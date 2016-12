Rio 2016: calcio, il Brasile vince il primo oro olimpico

20 agosto 2016

L'oro olimpico è del Brasile. Dopo tre tentativi falliti, a Los Angeles nel 1984, a Seul nel 1988 e a Londra nel 2012, la Seleçao è in trionfo. Ci sono voluti i rigori per avere la meglio sulla Germania, che va sotto nel primo tempo e poi è sfortunata con due traverse colpite. Trova il pareggio al quarto d'ora della ripresa poi lascia campo agli avversari ma resiste - occasione clamorosa di Felipe Anderson al 77' e poi buona opportunità per Gabriel Jesus. Supplementari senza gol, si va ai rigori. E' Petersen a fallire dal dischetto il quinto penalty per i tedeschi dopo i centri di Ginter, Gnabry, Brandt e Suele. Nessun errore dall'altra parte: gol nell'ordine di Renato Augusto, Marquinhos, Rafinha e Luan. Tocca a Neymar, che ha suoi piedi il pallone della vittoria. Dagli 11 metri non sbaglia e sono lacrime di gioia per l'asso del Barcellona. Sugli spalti del Maracanà via alla festa.



La medaglia di bronzo va alla Nigeria. Gli africani hanno sconfitto per 3-2 l'Honduras. Grande protagonista il romanista Sadiq autore di una doppietta al 34' ed al 56'. A segno anche Umar al 49'. Inutili per gli honduregni le reti di Lozano al minuto 71 e Pereira all'86'.