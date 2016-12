Rio 2016, basket: Durant smonta la Serbia, oro agli Stati Uniti

21 agosto 2016

Alle Olimpiadi non c'è storia nel torneo di basket, a prevalere sono sempre gli Stati Uniti. Dopo il successo della squadra femminile, anche quella maschile allenata da coach Mike Krzyzewski conquista la medaglia d'oro, la 15esima in 18 edizioni dei Giochi, grazie alla netta vittoria per 96-66 nella finale contro la Serbia. Sontuosa prova di Kevin Durant, autore di 30 punti. Bronzo alla Spagna di Pau Gasol che batte 89-88 l'Australia nella finalina.