Olimpiadi di Rio, Malagò: "In Brasile 25 medaglie e facciamo il nostro..."

21 luglio 2016

"Nell'ultimo periodo non siamo stati fortunati, se arriviamo a 25 medaglie facciamo il nostro". Nonostante l'infortunio di Tamberi e il caso di doping di Schwazer, il presidente del Coni Giovanni Malagò non si nasconde sul numero di medaglie che si aspetta dalla spedizione italiana a Rio e conferma quota 25 come obiettivo per la spedizione in Brasile. Un numero inferiore rispetto alle due ultime rassegne estive, visto che tanto a Londra quattro anni fa quanto a Pechino nel 2008, l'Italia conquistò 28 medaglie (in entrambi i casi 8 d'oro): "Abbiamo lavorato con coscienza ed onestà - ha aggiunto il numero uno dello sport italiano - poi sapete meglio di me che in molte occasioni le medaglie si giocano sul filo".