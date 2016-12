A Rimini il fitness è all'avanguardia: svelate le novità da tutto il mondo

11 maggio 2016

Sedici padiglioni di energia a 360 gradi, ma anche grandi anticipazioni internazionali per l'undicesima edizione della kermesse per eccellenza del fitness e del benessere. Dal 2 al 5 giugno a Rimini Fiera e sulla Riviera romagnola RiminiWellness svela, in anteprima mondiale assoluta, i nuovi trend di New York City . E poi molte altre novità, a partire dalle discipline che sfruttano la scienza della biomeccanica e le tecniche posturali d'eccellenza derivanti dal pilates , dallo yoga e dai protocolli di flessibilità.

Farà il suo ingresso in Italia il Reggaeton Fitness, una novità esclusiva del fitness musicale fatto di aerobica, coreografie coinvolgenti a ritmo reggae toned, energiche influenze hip-hop unite alla sensualità della salsa e della bachata.



Altra new entry 2016 è Onekor Fitness, un programma facile, allenante e divertente inventato, creato e distribuito da Joan Altisen in tre diverse varianti pre-coreografate che creano un particolare gioco tra musica e passi da ballare: c'è l'Nrg, l'allenamento Onekor con lo step; il Move che si fa ballando e lo Skulpt, per gli amanti dei bilancieri.



Ma non finisce qui. La vetrina delle anteprime mondiali prosegue con programmi per la ginnastica posturale che uniscono movimento, sinergia, integrazione e programmi mirati allo sviluppo della mobilità funzionale come Equilibrium e Power Flow, protocolli di pilates acrobatico come l'Akropilates che si pratica in coppia o il BBT- Ballet Bar Training, l'allenamento newyorkese più in del momento che si ispira alla danza classica e allo strumento per antonomasia di questa disciplina: la sbarra.



E con la barra si fa anche il nuovo TheCorebar, un'attività completa che nasce in Norvegia, ideata e fondata da Anita Tonne, che sta rivoluzionando il mondo del fitness anche in Italia. Un sistema di interval training che si basa sull'utilizzo di una barra appositamente progettata, di colori e pesi diversi, che serve a mantenere l'integrità della colonna vertebrale durante l'esecuzione dei movimenti.