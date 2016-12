A RiminiWellness l'innovazione è di casa

29 maggio 2015

Tra le novità dell'edizione 2015 di RiminiWellness spiccano gli innovativi prodotti studiati per l'integrazione sportiva, dalla miscela esclusiva di carboidrati arricchita con i flavanoli del cacao alle barrette alla Quinoa e... al pollo. Un tapis roulant speciale è quello per la sfida di salita delle scale, il Torre Eiffel Challenge, con la prova di salire i 1.665 gradini della torre parigina nel più breve tempo possibile. E poi attrezzi dal design superinnovativo che permettono tre diversi tipi di lavoro, benché portatili e di dimensione ridotta, smontabili in un minuto.