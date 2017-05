Giro d'Italia, Dumoulin: "Il gruppo poteva aspettarmi? Non so..."

23 maggio 2017

Giornata nera per Tom Dumoulin che ha perso 2'17" da Nibali. L'olandese del Team Sunweb, che ha sofferto di problemi intestinali, è però riuscito a mantenere la maglia rosa di leader: "Il gruppo poteva aspettarmi quando mi sono fermato? Non lo so.. È difficile da dire, era una situazione di gara. Non capisco il comportamento dei miei diretti avversari: hanno detto che volevano andare a prendere il mio connazionale Kruijswijk, invece hanno attaccato. È come se mi avessero tradito. Io mi ero comportato diversamente rispetto a loro quando Quintana è caduto nella discesa verso Bergamo".



Dumoilin ha un vantaggio di 31" su Quintana: "Ero molto arrabbiato sul traguardo perché ho perso molto tempo. Con le gambe stavo bene, ma ho avuto problemi di pancia".