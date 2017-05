Doping, la Bardiani licenzia Ruffoni e Pirazzi

19 maggio 2017

La Bardiani-Csf ha avviato le procedure di licenziamento per Stefano Pirazzi e Nicola Ruffoni, risultati positivi a un controllo antidoping a sorpresa (fuori competizione) effettuato il 25 (Ruffoni) e il 26 aprile (Pirazzi), pochi giorni prima del via del Giro. La Bardiani-Csf ha ricevuto l'ufficialità dall'UCI che le controanalisi dei campioni B dei corridori hanno confermato la positività. Come previsto dal regolamento del team, verranno licenziati.