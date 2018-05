Collina promuove Orsato: ai Mondiali come assistente al VAR

30 aprile 2018

Travolto dalle polemiche per la discussa direzione di gara in Inter-Juventus di sabato sera, Daniele Orsato ha un motivo per sorridere. La commissione arbitrale della Fifa guidata da Pierluigi Collina ha annunciato l'elenco completo dei 13 video assistenti al VAR per i Mondiali di Russia 2018, nel quale compare il direttore di gara di Schio. Con lui altri due italiani, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.

In un comunicato sul proprio sito internet, la FIFA spiega che i 13 arbitri sono stati selezionati sulla base "dell'esperienza acquisita al VAR nelle competizioni delle rispettive federazioni e confederazioni, in aggiunta a una soddisfacente partecipazione ai diversi seminari preparatori e ai test in competizioni FIFA, in cui hanno migliorato la loro conoscenza e abilita' usando il sistema Var". Per ogni partita della Coppa del Mondo ci sarà un VAR con tre assistenti. I 13 arbitri selezionati ha quindi precisato la FIFA "agiranno esclusivamente come video assistenti VAR". Confermata anche la lista degli arbitri e degli assistenti impegnati ai Mondiali, con tre italiani: Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini.