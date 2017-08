Playoff Champions: bene Liverpool e Apoel

15 agosto 2017

Dopo l'emozionante 3-3 realizzato nella prima giornata di Premier League contro il Watford, nell'andata dei play-off di Champions il Liverpool trova dunque la prima vittoria in una gara ufficiale della nuova stagione, in casa di un avversario temibile: i tedeschi dell'Hoffenheim. Il successo porta la firma di Alexander-Arnold - appena 18enne e al suo esordio in Champions - che segna su calcio piazzato: 1-0 che indirizza l'incontro a fvore dei Reds e vantaggio che si incremente poi con lo sfortunato autogol di Nordtveit su tiro-cross di Milner. Il gol per i tedeschi arriva da Uth ma da segnalare c'è il rigore fallito, quando ancora la partita era sullo 0-0, da Kramaric e parato da Mignolet senza troppi problemi.



Ottima prova anche dell'Apoel che ipoteca il passaggio del turno a danno dello Slavia Praga. Un 2-0 maturato in casa dei ciprioti, grazie alle reti di De Camargo e Aloneftis, che mette i cechi in seria difficoltà in chiave qualificazione. Il miracolo di giornata lo compie però il Qarabag: la squadra azera è riuscita nell'impresa di vincere in casa per 1-0 contro il più quotato Copenaghen, grazie a una rete che porta la firma di Mahir Madatov, attaccante appena 20enne.



Brutta prova dello Sporting Lisbona contro la Steaua Bucarest, con i portoghesi che si fermano in casa sullo 0-0 e che, tra una settimana, dovranno presentarsi nella capitale rumena con la consapevolezza di trovarsi su un campo da sempre complicato per gli ospiti. Da par loro i rumeni perdono la mezzala Pintilii, espulso dopo una doppia ammonizione che gli costerà la gara di ritorno.



Il Cska torna invece a casa sicuro del successo ottenuto in svizzera con lo Young Boys, arrivato grazie a un'autorete del difensore Nuhu al 90'. Ora è tutto rimandato al ritorno, previsto per mercoledì 23 agosto.