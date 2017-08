Champions, le statistiche verso Napoli-Nizza

15 agosto 2017

o Sono 10 i precedenti del Napoli contro squadre francesi in Europa: cinque vittorie azzurre, tre pareggi e due sconfitte.

o In Champions League, solo un precedente contro una squadra francese per gli azzurri: contro il Marsiglia nella fase a gironi 2013/14 (due vittorie).

o Il Nizza ha perso entrambe le gare contro squadre italiane in competizioni europee: contro la Fiorentina nella Coppa delle Fiere 1967.

o Solo un precedente tra club francesi e italiani nei preliminari di Champions: il Parma venne eliminato dal Lille nel 2001.

o Nelle precedenti sette stagioni, solo una squadra italiana è riuscita a superare i preliminari di Champions: il Milan nel 2013, contro il PSV.

o Il Nizza ha subito gol (sei in totale) in tutte le quattro partite giocate quest'estate tra preliminari di Champions e campionato.

o Dries Mertens ha partecipato a sette gol (cinque reti e due assist) nelle otto partite di Champions League disputate nella passata stagione.

o I quattro gol del Nizza in questo avvio di stagione portano la firma di quattro calciatori diversi: Pléa, Balotelli, Souquet, Marcel.