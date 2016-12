Sci, Gigante Killington: vince Worley, terza Sofia Goggia

26 novembre 2016

Terza gara stagionale di Coppa del Mondo e secondo podio per l'Italia: è il primo in carriera per Sofia Goggia che chiude al terzo posto lo slalom gigante di Killington, negli Stati Uniti. Brava l'azzurra a sfoderare una clamorosa seconda manche in cui registra il miglior tempo e ribalta il 14esimo crono della prima prova. La Goggia chiude alla spalle della francese Tessa Worley, vincitrice in 1'59"26 (unica sotto i 2 minuti), e della norvegese Nina Loeseth, in testa dopo la prima manche.



Sofia Goggia non è l'unica buona notizia per lo sci italiano: Marta Bassino, terza nel gigante di Soelden, chiude al quarto posto per appena 2 centesimi; poi ci sono altre tre azzurre nelle prime dieci, Francesca Marsaglia settima, Federica Brignone ottava (era terza dopo la prima manche) e Irene Curtoni nona.