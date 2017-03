Sci, Brignone pigliatutto: terzo titolo italiano

28 marzo 2017

Federica Brignone inarrestabile nel supergigante femminile di Passo San Pellegrino. La valdostana del Centro Sportivo Carabinieri, vincitrice nei giorni scorsi di gigante e combinata alpina, ha messo a segno un prestigioso tris aggiudicandosi nettamente la gara disputata sulla pista Cima Uomo, in cui ha fermato il cronometro sul tempo di 1'22"24. Secondo posto per l'austriaca Tamara Tippler a 94 centesimi, terza piazza di giornata e secondo posto nella classifica nazionale per la finanziera Sofia Goggia a 1"11, mentre il podio nazionale è completato da Anna Hofer (Fiamme Oro), quarta al traguardo con un ritardo di 1"31.