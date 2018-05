Inizia a correre con Run Happy Tour: da Padova a Firenze passando per Milano, Torino, Bologna e Napoli

3 maggio 2018

Iniziare a correre, farlo divertendosi, imparando ad amare la disciplina godendosi le bellezze della proria città. Questo l'obiettivo del Run Happy Tour, un evento già proposto in diversi paesi Europei che arriva ora in Italia in un tour che tocca sei splendide località: si parte con Padova, al Prato della Valle il 5 maggio, per poi proseguire con Milano il 12 maggio al Parco Nord e a Firenze il 19 maggio al parco delle Cascine. Dopo la pausa estiva, sarà ancora la volta di Milano, Torino, Bologna e Napoli.



L’evento, patrocinato dal brand americano Brooks, è gratuito e aperto a tutti. Basta registrarsi per la tappa prescelta sul sito www.runhappytour.it, scegliere la scarpa da corsa che si vuole testare (questa la novità principale dell'iniziativa che permette a chi corre di provare i propri pneumatici), e presentarsi nella location scelta alle 17.30 per una sgambata in compagnia.