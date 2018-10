Pestone a Sterling, un video scagiona Sergio Ramos: "Niente altro da dire"

17/10/2018

Da due giorni in Inghilterra, ma anche in Spagna e non solo, in molti si sono scatenati contro Sergio Ramos, accusato da più parti di aver rifilato un pestone a palla lontana a Sterling nel corso del match di Nations League tra Spagna e Inghilterra. Il capitano della Roja però non ci sta e, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, dimostra come la realtà sia molto diversa da come era stata dipinta: nelle immagini, infatti, si vede l'attaccante del City che già si tiene la gamba sinistra prima che arrivi il difensore. Un gesto figlio del contatto avvenuto pochi istanti prima tra Jonny Castro e Sterling. Ecco perché Sergio Ramos, che dunque non c'entra davvero nulla, ha voluto difendersi attraverso il proprio profilo ufficiale con un video accompagnato da quattro parole: "Niente altro da dire".