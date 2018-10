Nations League, Polonia-Portogallo 2-3: lusitani verso la Final Four

11/10/2018

LA PARTITA

Tre punti d'oro per il Portogallo che espugnando Chorzow, per giunta in rimonta, ha messo le mani sul primo posto nel gruppo 3 della Serie A. Quello dell'Italia di Mancini, ferma però a un punto dopo due giornate come la Polonia contro i sei conquistati dai campioni d'Europa. La selezione di Santos è stata brava a reagire all'iniziale svantaggio per il gol di Piatek al 18' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una tassa da pagare per chiunque in questo inizio di stagione. Nella sfida tra i bomber più in forma di questo inizio di stagione ha risposto subito anche Andre Silva che al 31', sfruttando il lavoro di Cancelo e Pizzi sulla destra, ha infilato la porta di Fabianski per il pareggio.



Dalla nuova parità in poi è stato il Portogallo a tenere in mano il pallino del gioco creando e sprecando occasioni con Pizzi e Rafa Silva, ma trovando anche il vantaggio prima dell'intervallo sugli sviluppi di un grande lancio dalle retrovie di Ruben Neves stoppato a seguire in area da Rafa Silva: uno stop con dribbling che gli ha permesso di superare l'incerto Fabianski costringendo Glik all'autorete nel disperato tentativo in scivolata. A inizio ripresa poi il tris di Bernardo Silva, bravo a dribblare buona parte della retroguardia polacca e infilare nelle proprie incertezze Fabianski, impreciso nell'angolino.



Nel finale ci ha pensato Blaszczykowski - con polemica per un pallone che sembrava potesse essere uscito in fallo laterale - ha rimescolare un po' le carte in tavola, ma il 2-3 non si è più schiodato. A sbagliare l'impossibile ci hanno pensato Renato Sanches e Bruno Fernandes negli ultimi minuti.