Nations League: Mitrovic regala il “derby” alla Serbia, flop Scozia

11/10/2018

RUSSIA-SVEZIA 0-0 Tante occasioni ma nessun gol all'Arena Baltika di Kaliningrad, dove Russia e Svezia hanno pareggiato 0-0. Padroni di casa primi a quota 4 nel gruppo 2 della Lega B, davanti a Turchia (3) e Svezia (1). Non sono mancate le occasioni da gol in particolare per i russi con Dzyuba (18'), Cheryshev (30' e 48'), Ionov (56'). Ci provano anche gli svedesi con Thelin in avvio, Granqvist (21') e Forsberg (76'), ma il risultato non cambia.



ISRAELE-SCOZIA 2-1 Israele batte la Scozia ed instaura un equilibrio perfetto nel Gruppo 1 della Lega C: dopo due partite sono tutti a 3 punti, compresa l'Albania. Vantaggio scozzese con il calcio di rigore di Mulgrew al 25', nella ripresa la rimonta. Segna Peretz al 52', al 75' autorete di Kieran Tierney, che nel tentativo di respingere un cross nell'area piccola spedisce il pallone alle spalle dell'incolpevole portiere. Da segnalare al 61' l'espulsione di Souttar tra le fila scozzesi.



LITUANIA-ROMANIA 1-2 Proprio nel finale la Romania conquista i tre punti, evitando un pareggio che sarebbe servito a poco ad entrambe le nazionali inserite nel gruppo 4 nella Lega C. Vantaggio ospite di Chipciu al 13', pareggio dei padroni di casa con il destro di Zulpa proprio al 90'. E nei minuti di recupero Alexandru Maxim sigla il gol che consente alla nazionale di Contra di salire al secondo posto nel girone con cinque punti a -2 dalla Serbia capolista.



MONTENEGRO-SERBIA 0-2 La doppietta di Mitrovic decide il primo “derby” in assoluto tra Montenegro e Serbia, di scena allo Stadion Pod Goricom di Podgorica. Autonome dal 2007, le due nazionali non si erano mai affrontate: l'attaccante del Fulham segna su rigore al 18' e raddoppia all'81'. Poco più di 10' per Milinkovic-Savic, in campo per tutti i 90' Marusic. Serbi primi a quota 7 nel gruppo 4 della Lega C con due punti di vantaggio sulla Romania, Montenegro terzo con quattro punti.



FAR OER-AZERBAIGIAN 0-3 Senza storia la sfida di Tòrshavn, dove l'Azerbaigian si impone 3-0 in casa delle isole Far Oer e si colloca al secondo posto della classifica del Gruppo 3 della Lega D, con 5 punti a -2 dal Kosovo. A segno Oliveira (28' e rigore all'86') e Nazarov al 67'.



KOSOVO-MALTA 3-1 Il Kosovo di Challandes si conferma in vetta al Gruppo 3 della Lega D con 7 punti battendo in scioltezza il fanalino di coda Malta. Apre le marcature Kololli al 30', raddoppia Muriqi al 68', segna ancora Kololli all' 81'. Per i maltesi momentaneo pareggio di Agius al 51' con un gran colpo di testa.