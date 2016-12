MotoGP, test Brno: Lorenzo il più veloce, Rossi secondo

22 agosto 2016

Jorge Lorenzo ha completato 43 giri mentre Valentino Rossi addirittura 60: in Yamaha si sono concentrati sulla valutazione di un nuovo telaio e di un nuovo forcellone. In casa Honda Repsol invece i meccanici hanno lavorato sulla messa a punto degli assetti con i nuovi pneumatici Michelin: 89 giri completati in totale dai due driver, con Marquez terzo a oltre 8 decimi da Lorenzo e Pedrosa settimo. In pista anche Cal Crutchlow, vincitore ieri del gran premio, che ha chiuso quarto con la Honda del team Cecchinello: il britannico ha provato alcune mappature dell'elettronica e delle nuove sospensioni.



Quinto crono per Maverick Vinales su Suzuki provando il nuovo forcellone e nuovi aggiornamenti all'elettronica della GSX-RR. Assenti invece le Ducati: le moto della fabbrica di Borgo Panigale hanno saltato i test in Repubblica Ceca avendo già svolto delle prove a Spielberg, in Austria, rivelatesi poi decisive vista la doppietta in gara con Iannone e Dovizioso.