MotoGP, scivolata con abrasione per Rossi nei test Michelin

28 settembre 2015

Il giorno dopo il GP di Aragon, la MotoGP è rimasta in pista in Spagna per una giornata di test con le prossime gomme Michelin. Prove chiuse con una scivolata per Valentino Rossi, che è caduto all'ultima curva quando aveva terminato il suo lavoro. Niente di grave per lui, solo una piccola abrasione al gomito destro. Certo un brivido non necessario in questo finale di stagione che lo vede impegnato nella volata per il titolo contro Lorenzo.