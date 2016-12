MotoGP, Sachsenring: Jorge, che volo

15 luglio 2016

Brutto inizio di weekend di MotoGP per Jorge Lorenzo che va per terra dopo pochi minuti dal via delle libere1. Al Sachsenring lo spagnolo della Yamaha perde l'anteriore nella curva 11, che da sempre mette in difficoltà le gomme a causa di un cambio di direzione dopo sette curve tutte a sinistra. Prosegue il momento no per Jorge dopo la caduta di Barcellona e la pessima gara di Assen. Il campione del mondo in carica se l'è comunque cavata con un paio di contusioni.