MotoGP, Rossi scherza: "Pedrosa come James Bond"

14 agosto 2015

Brno ha fatto registrare la prima caduta stagionale di Valentino Rossi , per fortuna senza conseguenze. "La mia caduta in prova è stata causata da olio lasciato in pista da Pedrosa, nella sfortuna è andata bene perché non mi sono fatto nulla. Ho sentito che Pedrosa avrebbe voluto aiutare Marquez per il titolo - ha scherzato Rossi - , ma non credevo che avessero montato il bottone per il rilascio dell'olio come nelle auto di James Bond".

A parte gli scherzi, Dani ha avuto un problema che anche io ho avuto, la rottura di un paraolio della forcella, non si può far niente in quel caso. In effetti è la terza: la prima nei test in Qatar, la seconda nei test del Mugello e questa. in Qatar ebbi lo stesso problema avuto da Pedrosa". Nonostante sia stato il più veloce, Marc Marquez è preoccupato dal potenziale di Lorenzo. "E' stata una giornata molto produttiva, abbiamo raccolto parecchi dati e abbiamo visto che non sarà un circuito facile. Sono veloce sul giro singolo, ma ho fatto fatica a trovare un passo costante per la gara. Nella seconda sessione siamo stati davanti a tutti, ma soprattutto abbiamo fatto un passo avanti, perché sembra che Lorenzo abbia un ritmo molto veloce. Nel pomeriggio gli siamo stati più vicini e vedremo se sabato riusciremo a miglorare ancora in modo da essere il più in alto possibile", ha detto. Il terzo incomodo è Andrea Iannone, con la migliore delle Ducati. "Le cose sono andate meglio rispetto a Indianapolis, ma non siamo ancora arrivati ad avere un set-up ottimale. Rispetto a questa mattina le condizioni dell’asfalto in FP2 sono peggiorate molto ed alla fine non siamo riusciti a valutare bene la differenza tra le due moto che avevamo a disposizione. Sto facendo abbastanza fatica a guidare senza commettere errori perché con queste condizioni è molto facile sbagliare e siccome soffriamo ancora di scarsa aderenza al posteriore diventa tutto più complicato. Dobbiamo migliorare ancora, soprattutto nel T2 dove perdiamo molto, ed è possibile recuperare decimi preziosi in quel settore. Sicuramente è un aspetto molto importante per la gara, per cui lavoreremo soprattutto in questa direzione", ha spiegato.