MotoGP, Rossi: "Contento, miglioro di giorno in giorno"

23 settembre 2017

Valentino Rossi fatica a trovare le parole dopo la straordinaria prima fila conquistata nel GP di Aragon ad appena 23 giorni dall'infortunio che gli era costato la rottura di tibia e perone: "Sono molto contento, soprattutto perché non sapevo proprio cosa aspettarmi quando sono arrivato qui. Nel test di Misano sentivo molto dolore, qui invece la gamba migliora giorno dopo giorno. La gara? Spero di tenere fisicamente e poter spingere fino alla fine".

Il pesarese ha voluto innanzitutto mandare un pensiero a chi gli è stato vicino e lo ha aiutato in questi giorni: "Devo ringraziare il dottor Pascarella che ha fatto un lavoro eccellente, oltre a tutti i ragazzi del team Yamaha, Uccio, mia mamma che mi ha fatto il bagno....Quando guido non mi fa troppo male e sono già contento così. Il passo gara? Devo tenere una posizione del piede sulla pedana un po' innaturale e a volte questo mi condiziona. La scelta della gomma poi non sarà semplice, è una bella incognita".