MotoGP, Pedrosa si ritira: fuoriclasse fermato dagli infortuni

13/07/2018

Per ben 6 stagioni sulle diciotto corse, Pedrosa non è riuscito a correre tutte le gare in calendario per via di qualche infortunio. Stop che spesso lo hanno costretto a rinunciare al titolo mondiale per cui era in corsa, come nel 2008 e nel 2009, sfiorato ma mai raggiunto per via di una fragilità fisica che ha cozzato con la generosità in sella alla moto che lo ha sempre portato a dare tutto in pista, forse anche troppo.