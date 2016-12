MotoGP, Montmelò: Rossi batte gli spagnoli

"Una delle più belle vittorie della mia carriera, ed è per Luis Salom". Rossi dedica la sua ennesima gara capolavoro al pilota spagnolo scomparso. Salom viene onorato con un grande duello tra Valentino e Marquez, solitari in testa per quasi tutta la gara. La Yamaha doveva essere sfavorita rispetto alla Honda con il nuovo circuito, ma quando c'è in sella il numero 46 nessuno è al sicuro. Rossi non solo ha la capacità di vincere e rivincere, ma di superare ogni volta se stesso. Di far vedere sempre qualcosa di nuovo. A cinque giri dal termine Marc sferra i suoi primi attacchi, superando per un paio di volte Rossi. Il pesarese resiste, vince il corpo a corpo, e nell'ultimo giro saluta il suo avversario. Due secondi e mezzo rifilati in una sola tornata. In una giornata dove l'antipatia e la rivalità passano in secondo piano, Rossi nel parco chiuso porge anche la mano a Marquez in segno, forse, di riappacificazione.



Valentino parte male risucchiato dalle Ducati e da Vinales. Con i soliti spettacolari sorpassi Rossi riagguanta in due giri i fuggitivi Lorenzo e Marquez. Jorge parte come al solito a razzo, ma stavolta la sua progressione dura solo sette giri. Il maiorchino va in crisi e viene superato da tutti gli inseguitori tranne che da Iannone, che al posto di passarlo gli va contro escludendolo dalla gara. Pedrosa (+6.313) torna finalemente competitivo, Vinales ottiene un buon piazzamento ma la sua Suzuki paga ancora troppo tempo dai primi. Iannone è di nuovo il più veloce dei due uomini in rosso, ma commette l'ennesimo errore di foga. Dovizioso (+41") invece da quando ha rinnovato con la casa di Borgo Panigale non riesce più a ritrovarsi, battuto sia da Pol Espargaro (5°) che da Cal Crutchlow (6°). Ottima l'ottava posizione dell'Aprilia di Alvaro Bautista che riesce a stare davanti a Danilo Petrucci (9°). Marquez (125) è il nuovo leader della classifica generale, zero pesante per Lorenzo (115) che perde terreno importante da Rossi (103).