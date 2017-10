MotoGP, Marquez o Dovizioso campioni se...

29 ottobre 2017

Come nel 2015 del presunto "biscotto" o nel 2006 dello scivolone di Rossi, Valencia diventerà teatro della gara che assegnerà il titolo della MotoGP. A giocarselo saranno Marc Marquez e Andrea Dovizioso, che arrivano con lo stesso numero di vittorie, sei, ma separati da 21 punti a favore dello spagnolo. Il grande favorito, ovviamente, è proprio il pilota della Honda, al quale basterà chiudere all'11° posto per assicurarsi il suo sesto titolo iridato, il quarto nella classe regina, a soli 24 anni. Dovi, invece, non ha scelta: deve assolutamente vincere perché anche soltanto con un secondo posto, conquisterebbe 20 punti, insufficienti a raggiungere il capoclassifica. Marquez, dal canto suo, deve per forza conquistare almeno 5 punti e chiudere a +1. In caso di arrivo in parità, infatti, il titolo andrebbe al rivale, che toccherebbe quota 7 successi stagionali, prima discriminante quando c'è un ex aequo.