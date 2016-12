MotoGP: Marquez, altre minacce sul cellulare

17 novembre 2015

Non si fermano i veleni per il discusso finale del Mondiale della MotoGP . Secondo quando riporta il quotidiano spagnolo "Pais", Marc Marquez ha continuato a ricevere insulti e minacce, questa volta direttamente sul suo cellulare . Il pilota della Honda ha informato la Polizia, ma non ha voluto cambiare il numero di telefono per dare poco peso all'accaduto. "Sa minimizzare le cose e non ha paura", dicono dal suo staff.

La Guardia Civil spagnola ha scoperto che il numero di telefono di Marquez era stato pubblicato su un blog. Invitato il pilota a cambiarlo, questi si è rifiutato e ha deciso di non presentare alcuna denuncia formale. Le chiamate (per sua fortuna sempre meno frequenti con il passare dei giorni) sono arrivate da persone che lo accusano di aver taroccato il Mondiale per non aver sorpassato il connazionale Lorenzo nel finale di gara.



Il Mondiale 2015, inquinato dai veleni, sembra proprio non voglia finire mai. Forse con una stretta di mano si potrebbe mettere una pietra sopra, ma Rossi non ci sente e non ha nemmeno risposto al gesto di pace del rivale. E forse mai lo farà...