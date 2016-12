MotoGP, Lorenzo tradito dal casco: ora medita il cambio

3 settembre 2015

Al termine del GP di Silverstone, Jorge Lorenzo è rientrato ai box incavolato nero per il quarto posto. Una volta sceso dalla sua Yamaha ha indicato più volte il casco, un gesto plateale quanto polemico. Sì, perché la tanta pioggia inglese gli ha fatto appannare la visiera in gara, una cosa che a questi livelli non dovrebbe certo succedere. Il problema ha rallentanto di molto lo spagnolo che ora ha messo nel mirino la HJC.

Anche perché non è il primo inconveniente con la casa coreana, leader al mondo per numero di vendite. Già in Qatar, all'esordio in campionato, Jorge era stato frenato da un problema all'imbottitura che, staccandosi, gli impediva una visuale ottima. Risultato finale identico a quello di domenica scorsa: Rossi primo e Lorenzo quarto.