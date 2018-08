MotoGP, Le Mans: Lorenzo domina, Rossi è lì: 2°

LA GARA GIRO PER GIRO

28 - Lorenzo domina a Le Mans e vince il GP di Francia, sul podio Rossi e Dovizioso. Marquez quarto davanti a un eroico Iannone



26 - Le posizioni del podio non sembrano poter cambiare, Iannone intanto prova a non far scappare Marquez



25 - Lorenzo intanto a +2.585 da Rossi. La vittoria non sembra potergli sfuggire



24 - Marquez si è di nuovo preso la quarta posizione, ma Iannone non ha alcuna intenzione di mollare



23 - Iannone con problemi alla spalla, Marquez con una Honda che spesso va larga: ma i due stanno dando vita a uno spettacolo incredibile!



22 - Che battaglia tra Iannone e Marquez! I due continuano a scambiarsi la posizione una curva dopo l'altra. Sembra una battaglia destinata a durare fino alla fine!

22 - Marquez frena tardissimo e passa Smith e Iannone in un colpo solo, poi l'abruzzese si riprende la quarta piazza



21 - E' rientrato Marquez, ora in lotta con Iannone e Smith per il quarto posto

21 - 1.33.491: il tempo di Lorenzo al giro è strepitoso!



20 - Smith ha raggiunto Iannone, Marquez resta a discreta distanza dai due



19 - Rossi a +2.045 da Lorenzo, che gli continua a guadagnare qualche metro al giro



18 - Ritmo vertiginoso da parte dei primi tre, con le posizioni che al momento sembrano cristallizzate



17 - Leggermente lungo Iannone, che con i problemi alla spalla inizia a soffrire. Si riavvicina Smith, Marquez sempre sesto



16 - Lorenzo è 'martillo' lì davanti, Rossi ci prova: è a 1.841



14 - Situazione a metà gara: Lorenzi, Rossi, Dovizioso, Iannone, Smith, Marquez, Pol Espargarò, Hernandez, Petrucci, Hayden

14 - Caduto anche Jack Miller



13 - Lorenzo a +1.882 da Rossi a 15 giri dalla fine

13 - Rossi supera anche Dovizioso ed è secondo!



12 - Rossi mette nel mirino Dovizioso: ha recuperato quattro decimi al centauro Ducati



11 - Più lontano ora Lorenzo, a +1.054. Fa caldo, i crono iniziano ad alzarsi



10 - Rossi passa ed è terzo!

10 - Anche Rossi vicinissimo a Iannone. Il Dottore è stato il più veloce dei quattro in questo giro



9 - Dovizioso ora è a 0.256, la battaglia inizia a infiammarsi sul serio

9 - I primi quattro sono tutti sul ritmo dell'1.33.3. Dovizioso a +0.439, Iannone e Rossi in scia



8 - Cade Crutchlow! Ritiro per lui

8 - Dovizioso a 0.436 da Lorenzo. Intanto Marquez è costretto a difendersi anche da Crutchlow



7 - Lorenzo non scappa, anzi le Ducati stanno provando a raggiungerlo. E Valentino Rossi si attacca al treno



6 - Marquez in grande difficoltà: va lungo e viene passato anche da Smith: è sesto



5 - Ritiro intanto per Scott Redding

5 - Subito record della pista per Rossi!



4 - Rossi sta già rosicchiando decimi su Iannone. Marquez per ora aspetta



3 - Subito duello a sportellate tra Marquez e Valentino: Rossi passa ed è quarto!

3 - Che tempo per Lorenzo: 1:39.005! Dovizioso è già a oltre mezzo secondo



2 - Subito caduto Pedrosa, che riprende la corsa

2 - Lorenzo prova la fuga davanti a Dovizioso, Iannone e Marquez. Valentino Rossi è 5°



1 - Lorenzo in testa, davanti a Dovizioso e Iannone. Marquez quarto

1 - Che staccata di Marquez! Che però va lungo!

1 - Partiti! Dovizioso brucia Marquez!



- Via al giro di ricognizione



- Eseguito l'inno di Francia, i piloti sono tutti pronti a partire



- Nel pregara Silvano Galbusera ammette che sono state tentate nuove modifiche alla M1 del Dottore, ma che i dubbi rimangono

- Stamattina nel warm up grande impressione da parte di Marquez, ancora primo davanti a Lorenzo. Sono apparsi in difficoltà Dovizioso e ancora una volta Rossi

- In pole c'è Marquez, protagonista di un sabato di grande livello dopo le difficoltà del venerdì

- Tutto pronto a Le Mans per il GP di Francia!