MotoGP, Dovizioso: "Vicino il rinnovo con la Ducati"

17 maggio 2018

Andrea Dovizioso annuncia il prossimo rinnovo con la Ducati: "Il team e io ci siamo avvicinati, mancano solo alcuni dettagli, il mio manager Battistella arriva questa sera, speriamo di chiudere in questi giorni", ha dichiarato a Sky. "Riconosco tanto supporto da tantissime persone, questo mi ha fatto particolarmente piacere - ha proseguito - Ci sono stati tanti aiuti per cercare di far sì che continuasse il nostro matrimonio".