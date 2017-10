MotoGP, Dovizioso davanti a tutti nelle libere di Sepang

Insomma, anche se la situazione sembra ormai compromessa, Dovizioso ha deciso che lotterà fino all'ultimo giro per tenere aperto un Mondiale scivolatogli dalle mani a Phillip Island. Il forlivese ha martellato in entrambe le sessioni, chiuse con il miglior crono. Segno che qui la sua Dsemosedici dsovrebbe essere competitiva in ogni condizione. La classifica del venerdì vede l'intrusione di Alvaro Bautista nelle zone alte, ma alle sue spalle ci sono tutti i big. Da Zarco a Vinales, fino a Marquez. Lo spagnolo ha tutto da perdere e si è presentato guardingo. Sul bagnato, però, è stato molto veloce, chiudendo secondo seppure a 0"5 da Dovi. La pioggia ha rimesso le ali a Lorenzo (3°) e Rossi (6°), che invece sull'asciutto avevano faticato, anche se il maiorchino era riuscito a strappare la Top 10. Le previsioni lasciano entrambi più tranquilli in vista della gara, ma visto che danno pioggia anche per sabato e domenica, Valentino dovrà quasi certamente passare dal Q1 per guadagnarsi una posizione di alta classifica in griglia.



C'era curiosità per il debutto di Michael van der Mark, promosso sulla Yamaha dell'indisponibile Folger. L'olandese, proveniente dalla Superbike iridata, si è limitato a prendere le misure a moto e avversari, chiudendo 19° in entrambe le sessioni dove ha accusato un distacco di circa 3". Non troppo meglio hanno fatto Pedrosa, Petrucci e Iannone, tutti a cavallo delle posizioni centrali della classifica. In pista, infine, c'era una sola Aprilia, quella di Sam Lowes, visto il forfait di Aleix Espargaro, operatosi alla mano sinistra infortunata nella caduta di Phillip Island: tornerà a Valencia.