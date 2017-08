MotoGP Austria, Dovizioso domina le Libere 2

Un piccolo "deragliamento" fuori dai confini del tracciato gli aveva negato il miglior tempo della mattinata, ma Dovizioso ci ha messo poco a riprendersi ciò che era ampiamente nelle corde sue e della sua GP 17 (in pista con la nuova carena).

L'unico tra i big decisamente attardato è Valentino Rossi, che non va oltre il 12° tempo in FP2, il 13° complessivo di giornata. Il Dottore ha lamentato qualche problema all'anteriore nel corso della sessione pomeridiana, non riuscendo mai ad avvicinare i tempi dei migliori. La buona notizia per lui è che per sabato non è prevista pioggia e potrà andare a caccia del tempo utile in FP3.



Solo 15° nel combinato Danilo Petrucci, mentre chiude col 17° tempo complessivo Andrea Iannone, che però non ha sfruttato la gomma soft nel finale ed è apparso ottimista in vista del prosieguo del weekend.

Con una pista che andava progressivamente asciugandosi dopo glii piloti hanno dovuto aspettare gli ultimissimi minuti della sessione per lanciarsi nell'attacco al tempo e provare a migliorare i crono della mattinata.ha mostrato un passo impressionante, un segnale chiaro che il leader del mondiale punta all'uno-due Repubblica Ceca-Austria per cercare lo strappo in classifica.ha avuto segnali confortanti dalla sua M1, che potrebbero aiutarlo ad uscire da un periodo di appannamento, mentreha confermato il buon feeling con la nuova carena "alata" della Ducati. Lo squillo decisivo, però, è stato del Dovi, che dopo tre gare abbastanza anonime sa di dover sfruttare un circuito amico come quello austriaco per continuare a fare la voce grossa anche nella corsa al titolo iridato.In top 10 (e quindi al momento direttamente in Q2) si piazzano anche la Yamaha Tech 3 di(4° in FP2 a + 0''476), la Honda LCR di(7° a + 0''622), l'Aprilia di(8° a 0''680), la Ducati Pramac di(9° a + 0''719) e la Ducati Avintia di, che è solo 17° in FP2 ma può contare sul miglior tempo assoluto della mattinata per garantirsi un piazzamento tra i migliori dieci.