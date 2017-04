MotoGP Americhe, Marquez fulmina tutti nelle libere

21 aprile 2017

Marc Marquez brucia tutti e centra il miglior tempo al termine della prima giornata di prove libere sul circuito di Austin. Lo spagnolo della Honda chiude le Libere 2 in 2'04''061, lasciandosi alle spalle la Yamaha del team Tech III di uno strepitoso Johann Zarco (+ 0''286). Terzo e quarto tempo per le Yamaha ufficiali di Maverick Vinales (+ 0''390) e Valentino Rossi (+ 0''745). Sesta piazza per Dovizioso e decima per Iannone. Out dalla top 10 Lorenzo.