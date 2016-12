MotoGP, a Valencia il primo vero test della Ktm

30 novembre 2015

Dopo un'uscita di rodaggio un mese fa, la nuova Ktm RC16 è scesa in pista a Valencia per il primo vero test in vista del debutto in MotoGP nel 2017. In Spagna sono stati impegnati i due collaudatori ufficiali, Mika Kallio e Alex Hofmann. Il finlandese, reduce da una travagliata stagione in Moto2, era al debutto sul prototipo austriaco e ne è rimasto positivamente impressionato. Soddisfatto anche il consulente del progetto, Mike Leitner.