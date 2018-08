MotoGp, Rossi: "Qualifica tirata, sono soddisfatto"

14/07/2018

"Sono abbastanza soddisfatto della seconda fila perché quando parti fra i primi cinque o sei va bene per la gara considerando che quelli davanti vanno tutti forte": così Valentino Rossi commenta il sesto posto nelle qualifiche della MotoGp per il Gran Premio di Germania. "Ora per la gara bisognerà capire quale scelta fare e quali gomme usare ma abbiamo migliorato il set up della moto" ha aggiunto il pilota Yamaha.