Moto3, solo Binder batte Locatelli a Phillip Island

23 ottobre 2016

Nei primi giri Locatelli ha provato a dare fastidio al sudafricano fresco di titolo, ma alla distanza, seppur breve, ha dovuto cedere. La grande battaglia per il terzo gradino del podio ha visto spuntarla Aron Canet su Darryn Binder, Loi, Martin, Ramirez, Ono, Danilo e Bendsneyder a chiudere la top ten. Dal 3° al 14° in meno di 1"5. La classifica generale resta invariata, con Bastianini e Navarro, che raccolgono zero punti nella lotta per il secondo posto alle spalle di Binder. Grande paura al primo via, quando lo scozzese John McPhee è caduto, venendo investito da Migno e Bastianini e causando l'interruzione della gara: per fortuna poche conseguenze per lui.