Moto3, Barcellona: Kent vince, Bastianini beffato

14 giugno 2015

Danny Kent sempre più signore della Moto3: il britannico della Honda Leopard vince la quarta gara stagionale a Barcellona battendo in volata un fantastico Enea Bastianini, partito dalla pole position e in grado di contendergli la vittoria fino al rettilineo finale. Beffato anche Niccolò Antonelli, che perde il podio all'ultima curva: in terza posizione termina Efren Vazquez. Fenati 8°. Kent in classifica vola a 149 punti, Bastianini lo segue a 98.